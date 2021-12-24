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Губернатор Тверской области исполнит мечты детей в рамках акции «Елка желаний»

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Губернатор Тверской области Игорь Руденя исполнит мечты детей в рамках акции «Елка желаний». Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба правительства региона.

Глава региона снял с новогодней елки три шарика с пожеланиями от детей Верхневолжья — 9-летнего Коли К. из Торжка, 7-летнего Матвея К. из Лихославля и 6-летнего Вовы Щ. из Ржева.

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«Для нас очень важно быть рядом с теми, кто в нас верит и ждет чуда в Новый год. Это значимо для детей, дорогих нам людей, которым мы хотим доставить радость», — сказал Руденя.

Он добавил, что Матвей мечтает о мобильном телефоне, Вова попросил конструктор «Лего», а Коля — ноутбук. «Эти желания постараемся выполнить до Нового года», — пообещал ребятам глава региона.

Кроме этого, он отметил, что будут выполнены желания всех 38 ребят из Тверской области — участников акции.

22 декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках акции «Елка желаний» исполнила мечты 13-летнего Максима и 7-летней Софьи из Санкт-Петербурга.

Мальчик мечтал стать машинистом электропоезда. Благодаря Матвиенко ему удалось побывать на экскурсии на Московском вокзале и познакомиться с машинистом, который показал ему кабину экспресса и рассказал, как готовится к рейсу.

Софья получила набор конструктора из серии «Пряничный домик», о котором мечтала. Подарок девочке вручил Дед Мороз. В качестве благодарности она прочитала ему новогоднее стихотворение.

Акция «Елка желаний» началась 15 ноября. Такую елку устанавливают в учреждениях органов власти, волонтерских центрах, на крупных мероприятиях. В акции участвуют дети в возрасте от трех до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья или те, чьи заболевания угрожают жизни, а также сироты, ребята из малообеспеченных семей и пожилые граждане с состоянием здоровья, угрожающим жизни. В роли Деда Мороза выступают политики, бизнесмены, а также чиновники.

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