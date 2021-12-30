Стали известны подробности задержания Саддама Хусейна

Американские военные при поимке экс-президента Ирака Саддама Хусейна использовали усыпляющий порошок. Об этом в четверг, 30 декабря, рассказал иракский переводчик, ранее сотрудничавший с военными США.

«Спустя примерно восемь месяцев с начала моей работы с ними поступили сведения, естественно, абсолютно секретные, о которых никто не знал, о месте, где скрывался Саддам Хусейн в районе Эд-Дур в провинции Салах-эд-Дин. Это место находилось на ферме», — приводит «РИА Новости» слова переводчика.

На предполагаемое место нахождения Хусейна направили подразделение спецназа, одновременно высадился десант. Отмечается, что самому переводчику не разрешили приблизиться к месту, так как на нем не было противогаза.

По его словам, во время операции на площади примерно в 1 кв. км распылили усыпляющий газ. Его также распылили в помещении и на ферме, где находился бывший глава государства.

После того как Хусейна эвакуировали, переводчик смог осмотреть комнату, где тот проживал.

«Там были две пары ортопедической обуви, дорогая одежда, духи и личные вещи — наручные часы президента, несколько фотографий его семьи, диктофон с пустой пленкой и аудиозаписи, сделанные президентом. Были ценные вещи, был его личный револьвер», — заключил переводчик.

26 июля Госдеп США в совместном с иракской стороной заявлении отметил, что Вашингтон намерен прекратить участие страны в военных операциях на территории Ирака к 31 декабря 2021 года.

В тот же день американский президент Джо Байден рассказал, что дальнейшее американо-иракское сотрудничество должно затрагивать обучение и тренировку сил Багдада. Он подчеркнул, что американская сторона не намерена участвовать в военных действиях на иракской территории.

Саддам Хусейн был свергнут в 2003 году после вторжения в Ирак войск США и Великобритании. Верховный суд Ирака приговорил его к смертной казни по обвинению в гибели 148 жителей деревни Эд-Дуджейль в 1982 году. Хусейн был казнен 30 декабря 2006 года.