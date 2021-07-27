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США назвали сроки прекращения участия страны в военных операциях в Ираке

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Правительство Соединенных Штатов намерено прекратить участие страны в военных операциях на территории Ирака к 31 декабря 2021 года. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщила пресс-служба американского Госдепа в совместном с иракской стороной заявлении по итогам двусторонних переговоров.

«После недавних технических переговоров делегации решили, что отношения в сфере безопасности полностью перейдут к обучению, консультированию и оказанию помощи и что к 31 декабря 2021 года на территории Ирака не будет военных сил США», — цитирует текст совместного заявления Uniindia.

В двусторонних обсуждениях были задействованы американская и иракская делегации. Так, в качестве главы представителей Ирака выступил министр иностранных дел страны Фуад Хусейн и члены регионального правительства Курдистана, а на защиту интересов Вашингтона встал государственный секретарь США Энтони Блинкен. На переговорах предметом обсуждения стали положения Стратегического рамочного соглашения от 2008 года, регулирующего дружеские отношения и сотрудничество между странами.

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И правительство Ирака, и правительство США сошлись во мнении относительно степени важности обсуждений, затрагивающих укрепление долгосрочного стратегического партнерства, определенного в американо-иракском соглашении. Более того, стороны коснулись ключевых вопросов взаимного интереса, в числе которых — проблемы региональной стабильности, здравоохранения, климатических изменений, энергоэффективности и энергетической независимости, гуманитарной помощи, человеческих прав, экономического сотрудничества, а также культурных и образовательных обменов. Со стороны Багдада был представлен насыщенный подробностями отчет о безопасном возвращении категории перемещенных лиц в родные регионы. В свою очередь, Вашингтон выразил неизменную поддержку указанной инициативы.

«Соединенные Штаты подтвердили свое уважение к суверенитету и законам Ирака и пообещали продолжать предоставлять Ираку ресурсы, необходимые для сохранения его территориальной целостности. Правительство Ирака подтвердило свое обязательство защищать персонал коалиции, консультируя и позволяя иракским силам безопасности, и подтвердило свою позицию, согласно которой все силы коалиции находятся в Ираке по его приглашению», — говорится в тексте совместного американо-иракского заявления, опубликованного на сайте американского ведомства.

Кроме того, делегации стран оговорили, что военные базы, на которых располагается персонал американских и иных коалиций, относятся к иракским базам и ведут свою деятельность в соответствии с законодательством Багдада. Также присутствие международного персонала на территории Ирака предназначено исключительно для содействия противостоянию иракского правительства в борьбе с Исламским государством (ИГ, организация запрещена в РФ).

Дополнительно отмечается, что Вашингтон и Багдад намерены продолжать свое сотрудничество по перечню вопросов. Американская сторона выразила поддержку Ираку по части усилий, направленных на продвижение экономических реформ и решение проблем региональной интеграции. Делегации двух стран подтвердили решимость сохранять и укреплять стратегический диалог по всем вопросам взаимного интереса.

Ранее в этот же день, 26 июля, американский президент Джо Байден рассказал о том, что дальнейшее американо-иракское сотрудничество должно затрагивать обучение и тренировку сил Багдада, подчеркнув, что американская сторона не намерена участвовать в военных действиях на иракской территории. На данный момент в Ираке находятся порядка 2,5 тыс. военнослужащих США.

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