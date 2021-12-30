Ветеринар дала советы о подготовке питомцев к Новому году

Новогодние праздники могут вызвать стресс у домашних питомцев. Ветеринарный врач, неонатолог, репродуктолог, главный врач клиники Vet Union Ольга Михеева 30 декабря в интервью «Газете.Ru» дала несколько советов о том, как подготовить животных к спокойной встрече Нового года.

«Подготовьте для питомца безопасное место, где он сможет уединиться или спрятаться от громких звуков. Не стоит заставлять вашего питомца знакомиться со всеми гостями, если, конечно, животное само не ищет общения», — порекомендовала она.

Также она отметила, что повышенное внимание может вызвать агрессию даже у самого спокойного животного.

За несколько дней до основного торжества можно обратиться к ветеринару, чтобы он назначил успокоительные препараты в целях профилактики, добавила Михеева.

«Если вы привыкли гулять с собакой в позднее время, то в новогоднюю ночь стоит выйти немного заранее — до основных массовых гуляний, но всё равно нужно быть готовыми к любым неожиданностям», — сказала ветеринар.

По ее словам, внезапный громкий звук от разрыва фейерверков или петард может напугать собаку до состояния паники, поэтому необходимо, чтобы у питомца был жетон с контактной информацией о нем на случай, если тон с испуга убежит.

Кроме того, стоит выгуливать собаку на поводке.

«Очень много собак теряется во время праздников, будьте внимательны», — предупредила ветеринар.

Михеева добавила, что гостей нужно предупредить о наличии питомца и попросить быть внимательней во избежании травм у животного.

«В праздничной суете очень легко не заметить хвост или лапку затаившегося в укромном месте любимца», — пояснила эксперт.

21 декабря зоопсихолог Ксения Офицерова рассказала о способах подготовить питомцев к встрече Нового года. Пока еще есть время до праздника, можно попробовать приучить питомца к громким звукам, чтобы он к ним привык и перестал бояться, посоветовала специалист. Так, можно записать на телефон звуки салюта или выстрелов из какого-нибудь боевика и ежедневно давать слушать их собаке. При этом сначала звук следует сделать совсем тихим, а затем понемногу прибавлять громкость, чтобы постепенно животное перестало обращать внимание на резкие звуки.

Помимо хлопушек, опасность таит и новогодняя елка, украшенная игрушками. Поэтому зоопсихолог советует максимально изолировать животное от территории, где она находится. Но если питомец легко может залезть на шкафы и столы, стоит отказаться в Новый год от классической елки и просто прикрепить еловые ветки на стену, декорировав шариками.