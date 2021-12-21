Зоопсихолог рассказала о способах подготовить питомцев к встрече Нового года

Новогодняя елка, петарды и мишура таят опасность для домашних животных. О том, как подготовить питомцев к безопасной встрече Нового года, 21 декабря рассказала «Комсомольской правде» зоопсихолог Ксения Офицерова.

Касаемо петард, которых так боятся собаки, специалист уточнила, что от их хлопков пугаются только те животные, которые имеют слабую нервную систему. То есть это не зависит ни от породы, ни от размера собаки, пояснила эксперт.

В том случае, если собака от природы нервная, пугливая, ее владельцу стоит показать ее неврологу, который пропишет успокоительное лекарство питомцу.

«Лучше опробовать выписанное лекарство за несколько дней до праздника — вдруг оно вызовет аллергию», — уточнила она,

По ее словам, такие специальные средства для успокоения нервной системы животного продаются в ветеринарных аптеках.

«Они работают как фумигатор против комаров — приборчик включается в розетку и пары успокоительного распыляются в воздухе. Впрочем, неплохо работают и обычные эфирные масла, только не синтетические, а натуральные», — уточнила эксперт.

Их можно распылить в комнате, где находится собака, или капнуть на обивку мебели, чтобы аромат успокаивал животное, добавила она.

Кроме того, она добавила, что по этой причине не стоит выходить гулять с собакой в новогоднюю ночь.

«Не берите ее с собой, когда идете посмотреть на фейерверки», — сказала эксперт.

Пока еще есть время до Нового года, можно попробовать приучить питомца к громким звукам, чтобы он к ним привык и перестал бояться, посоветовала специалист.

Так, можно записать на телефон звуки салюта или выстрелов из какого-нибудь боевика и ежедневно давать слушать их собаке. При этом сначала звук следует сделать совсем тихим, а затем понемногу прибавлять громкость, чтобы постепенно животное перестало обращать внимание на резкие звуки.

Помимо хлопушек, опасность таит и новогодняя елка, украшенная игрушками. Поэтому зоопсихолог советует максимально изолировать животное от территории, где она находится.

Но если животное легко может залезть на шкафы и столы, стоит отказаться в Новый год от классической елки и просто прикрепить еловые ветки на стену, декорировав шариками.

«Если же вы не хотите отказаться от новогодней елки, то и само деревце, и игрушки можно обрызгать средствами, имеющими неприятный для животных запах», — посоветовала эксперт.

Для того чтобы кошки не прыгали за елочными блестящими шариками, нужно предпочесть матовые новогодние игрушки, а от дождика отказаться совсем.

«Острые края фольги могут порезать внутренности животного», — уточнила зоопсихолог.

Также, по словам эксперта, необходимо заранее предупредить гостей, что кормить питомца нельзя. А перед тем как сесть за праздничный стол, дать питомцу что-нибудь пожевать, к примеру «косточку», сделанную из толстой сушеной кожи, или игрушку, наполненную лакомствами.

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