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Кинолог рассказал об опасностях для собак в домашних условиях

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Любопытные по природе собаки могут стать невольными жертвами опасных для них предметов в доме только потому, что хозяин не подозревает о таящихся в некоторых вещах опасностях для питомца, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев «РИА Новости» 22 ноября.

Первым делом важно спрятать в сложнодоступное для собаки место всю бытовую химию: многие моющие средства содержат вредные вещества, которые вызывают поражение внутренних органов. Если животное съест или прольет на себя такое средство, оно может получить серьезное отравление.

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Так же следует поступить с лекарственными средствами. Серьезную опасность для собаки представляют наркотические компоненты, нестероидные противовоспалительные средства, антидепрессанты, обезболивающие и анальгетики.

Комнатные растения тоже могут представлять опасность для собак. Срезанные ирисы, нарциссы, пионы, люпины, каллы, тюльпаны, лилии, гипсофилу, подснежники, хризантемы, ландыши, делфиниумы, наперстянку, а также гиацинты и сирень оставлять без присмотра наедине с собакой нельзя. Вода из ваз с цветами не рекомендуется для приема домашним питомцам, поэтому важно следить, чтобы животные ее не пили. Горшочные растения стоит убрать повыше, чтобы у собаки не было соблазна их пожевать.

«У собаки, съевшей ядовитое растение, может возникнуть слабость, угнетенное состояние, сонливость, рвота, диарея и даже судороги. При отравлении нужно как можно скорее удалить яды из организма животного и обратиться в ближайшую ветеринарную клинику», — объяснил кинолог.

Еще одну опасность таят для собак сладости, которые провоцируют панкреатит. Ядовитые для них — шоколад, конфеты с орехами, какао и напитки на его основе. В них содержится теобромин, который наносит желудку и другим органам необратимый вред. У собаки может начаться панкреатит или даже гепатит после его употребления.

Фрукты для собак таят не меньшую опасность. Например, виноград, изюм и продукты с их содержанием при употреблении в большом количестве становятся причиной развития острой почечной недостаточности у собак. Гранат, в котором много танинов, может вызвать нарушения функций органов ЖКТ и болезни сердца.

«Лук и чеснок тоже под запретом. Они плохо влияют на нюх собаки, вызывают диарею и анемию. Нельзя давать их животному даже после термической обработки», — добавил Голубев.

Кинолог порекомендовал при подозрении на отравление у собаки удалить яды из организма, смыть ядовитые частицы с кожи, шерсти и слизистых, дать обильное питье и абсорбент. Затем немедленно обратиться в ветклинику.

17 ноября шотландские ученые из Университета Глазго сообщили об изобретении собакофона — девайса в виде мяча, который может вызвать хозяина собаки и показать, что происходит с животным. Полноценный контакт с питомцем пока установить не удалось, но увидеть, чем занимается питомец один дома через собакофон можно.

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