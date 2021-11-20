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В Шотландии изобрели собакофон для связи питомцев с хозяевами

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Шотландские ученые из Университета Глазго изобрели собакофон — девайс в виде мяча, который может вызвать хозяина собаки и показать, что происходит с животным, которое осталось одно дома или резвится на улице, пишет 17 ноября The Guardian.

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Устройство, получившее название DogPhone — собачий телефон — представляет собой мягкий мячик, который при перемещении посылает сигнал на ноутбук, запускает видеозвонок и сигнал телефона. Хозяин может принять входящий вызов или повесить трубку, если звонок поступил в неудачный для этого момент. Если владелец захочет позвонить своему питомцу, собаке придется перемещать мяч, чтобы сработал механизм «снятия трубки».

Доктор Илена Хирски-Дуглас из Университета Глазго, автор исследования для создания устройства, с коллегами-учеными из Университета Аалто в Финляндии выбрали форму мягкого шара для собакофона и несколько раз модернизировали его, чтобы найти правильный уровень чувствительности к движению. Затем собакофон в течение 16 дней тестировался ученой и ее девятилетним лабрадором Заком.

За время тестирования пес практически никогда не «беседовал» с хозяйкой: один раз он позвонил, но сам рылся в постели.

«Собака ходит, виляет хвостом, а потом ложится. Я была на совещании, поэтому мне пришлось быстро отключиться», — написала изобретательница в дневнике исследований.

Ученая признала, что пока установить диалог с питомцем по видеосвязи не удалось, пес только активирует механизм видеосвязи в собакофоне, а сам занимается своими делами. Но она уверена, что когда-нибудь собаки смогут звонить друг другу и проблема одиночества дома, когда люди уходят на работу, больше не будет угнетать четвероногих. Одним из шагов к реализации этой инициативы станет ее собакофон.

8 ноября кинолог Елена Типикина рассказала, что приучить к зимней одежде и «тапочкам» можно не только щенка, но и взрослую собаку. Она отметила, что главной ошибкой хозяев во время одевания питомца является смех: когда на собаку надевают милый комбинезон или шубку, как правило, владельцы начинают шутить над походкой питомца, а животное на такое поведение обижается.

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