Адвокат прокомментировал смерть замерзшего в Дубне мальчика

Ответственность за смерть 11-летнего мальчика, который насмерть замерз в подмосковной Дубне, может лежать и на его родителях, и на органах опеки. Об этом рассказал «Известиям» адвокат Антон Удовенко в четверг, 30 декабря.

«Вопрос возникает и к органам опеки, и к родителям. Если ребенок имеет какие-либо отставания в развитии, то почему родители отпустили его одного. Если в автобусе есть координатор, который принимает детей по спискам, то почему он не проконтролировал, почему ребенок не сел в автобус», — отметил Удовенко.

Он добавил, что если ребенок вышел один в промзоне, то водитель автобуса сообщать об этом в полицию не обязан. Он в праве только поинтересоваться, не перепутал ли его молодой пассажир остановку.

«Есть вопросы и к органам опеки о прохождении процедуры усыновления в связи с тем, что у родителей имеется судимость. Закон не запрещает судимым усыновлять или удочерять ребенка, если они сидели за преступления большой или средней тяжести. В каждом случае решение отдельно принимает суд. С учетом большого списка судимостей, родителям могли отказать в усыновлении», — заключил Антон Удовенко.

29 декабря старший помощник руководителя СК по Московской области Ольга Врадий сообщила, что после гибели ребенка в Дубне от обморожения возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Назначена судмедэкспертиза, изучаются условия проживания мальчика.

О том, что в Дубне насмерть замерз школьник, стало известно ранее в этот день. Уточнялось, что несовершеннолетний с особенностями развития ушел из дома утром 27 декабря, чтобы отправиться в школу на автобусе, однако до учебного заведения не добрался.

Ксения Напольская, бывший завуч школы, где в первом и втором классах учился мальчик, рассказала, что он с трудом держал ложку, а про ручку и письмо «даже речи не шло». Однако мать школьника после его пропажи заявляла, что у ребенка нет никаких особенностей.

По информации источника «Известий», женщина в 2010 году была осуждена за нанесение побоев. Тогда ей было назначено наказание в виде штрафа в 5 тыс. рублей. При этом спустя пять лет она была осуждена по ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).