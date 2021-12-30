Гарвардская медицинская школа: «Омикрон» может вызывать у заболевших «туман в голове»

У пациентов с «Омикрон»-штаммом COVID-19 выявлен новый симптом заболевания. Многие заразившиеся страдают от так называемого «тумана в голове». Об этом сообщает газета Express.

При этом, как отмечает издание 28 декабря, «традиционные» симптомы, такие как кашель, лихорадка и потеря или изменение вкуса и обоняния, могут не проявляться. Согласно данным приложения ZOE, COVID, практически у 50% пациентов с «Омикроном» такие проявления болезни отсутствовали.

В то же время у них были обнаружен ранее считавшийся признаком длительной коронавирусной инфекции или постковидным синдромом «мозговой туман» — вялое, расплывчатое и нечеткое мышление.

«Похоже, что COVID-19 влияет на различные части нашего тела, включая наш мозг и другие системы органов», — пояснил ученый Медицинской школы при Гарвардском университете, основатель Центра изучения памяти в Бостоне Эндрю Бадсон.

По его словам, повреждение легких, сердца, почек или других органов и сопутствующие симптомы могут ухудшить ваше мышление и привести к «туману в мозге».

Похоже, что в отличие от длительного COVID-19, предположил медик, «Омикрон», вызывает этот симптом в самом начале болезни.

Однако он указал на то, что пока проведено недостаточно исследований, которые смогут объяснить, как именно это работает.

29 декабря замдиректора по клинической работе НИИ имени Г.Н. Габричевского Татьяна Руженцова предупредила, что «Омикрон» гораздо быстрее предыдущих штаммов коронавируса атакует легкие и бронхи.

В отличие от симптомов штамма «Дельта», при заражении «Омикроном» слабость и головные боли проявляются и беспокоят чаще и активнее, а потеря обоняния и смена вкусовых ощущений — реже, подчеркнула специалист.