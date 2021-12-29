Заслуженный тренер Плющев раскритиковал отмену матча РФ — Словакия

Тактика отмены матчей из-за выявления коронавируса у членов команд может лишить смысла молодежный чемпионат мира по хоккею. Сейчас весь мир находится в затруднительных обстоятельствах, и организаторы соревнований должны были продумать всё заранее, рассказал в среду, 29 декабря, заслуженный тренер России по хоккею Владимир Плющев.

«Я, правда, не очень понимаю, зачем всю команду снимать с игры. Почему просто нельзя людей, которые сдали положительный тест, отправить на карантин, а другие пусть играют без них. Мне это не очень понятно. Если так и дальше будет продолжаться, то всё это теряет какой-либо смысл, потому что если кто-то в финале заболеет, то придется его отменять? Люди, которые принимали решение о проведении чемпионата мира, должны были это предвидеть и заранее все продумать. Команды лишены возможности играть», — заявил Плющев в беседе со «Спорт-Экспресс».

Так заслуженный тренер прокомментировал отмену матча Россия — Словакия, который должен был состояться 30 декабря в 00:30 (мск), но был отменен из-за положительного теста на COVID-19 у нападающего сборной Матвея Мичкова. Сборной России засчитали техническое поражение в матче со Словакией со счетом 0:1.

Молодежный чемпионат мира проходит в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. Матчи проводятся в Эдмонтоне и Ред-Дире. Сборная России выступает в группе В с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии.