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Заслуженный тренер Плющев раскритиковал отмену матча РФ — Словакия

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Тактика отмены матчей из-за выявления коронавируса у членов команд может лишить смысла молодежный чемпионат мира по хоккею. Сейчас весь мир находится в затруднительных обстоятельствах, и организаторы соревнований должны были продумать всё заранее, рассказал в среду, 29 декабря, заслуженный тренер России по хоккею Владимир Плющев.

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«Я, правда, не очень понимаю, зачем всю команду снимать с игры. Почему просто нельзя людей, которые сдали положительный тест, отправить на карантин, а другие пусть играют без них. Мне это не очень понятно. Если так и дальше будет продолжаться, то всё это теряет какой-либо смысл, потому что если кто-то в финале заболеет, то придется его отменять? Люди, которые принимали решение о проведении чемпионата мира, должны были это предвидеть и заранее все продумать. Команды лишены возможности играть», — заявил Плющев в беседе со «Спорт-Экспресс».

Так заслуженный тренер прокомментировал отмену матча Россия — Словакия, который должен был состояться 30 декабря в 00:30 (мск), но был отменен из-за положительного теста на COVID-19 у нападающего сборной Матвея Мичкова. Сборной России засчитали техническое поражение в матче со Словакией со счетом 0:1.

Молодежный чемпионат мира проходит в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. Матчи проводятся в Эдмонтоне и Ред-Дире. Сборная России выступает в группе В с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии.

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