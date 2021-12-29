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«Умная» колонка Amazon посоветовала ребенку смертельно опасный челлендж

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«Умная» колонка Amazon Echo предложила десятилетней девочке смертельно опасный способ развлечься. Об этом в своем аккаунте в Twitter написала ее мать Кристин Ливдаль.

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По словам женщины, ее дочь попросила устройство с голосовым помощником Alexa дать какую-нибудь задачу. Колонка «рассказала» девочке о некоем челлендже, который она нашла в интернете.

«Задача проста: вставьте зарядное устройство для телефона в розетку примерно наполовину, а затем приложите монетку к открытым контактам», — посоветовала Alexa.

Мать оказалась рядом и вмешалась в ситуацию. Сама девочка при этом отметила, что «достаточно разумна, чтобы не делать подобное».

Ранее, в мае 2019 года, сообщалось, что американская технологическая компания Amazon разрабатывает устройство, способное считывать человеческие эмоции. Отмечалось, что устройство планируют оснастить микрофонами, которые будут подключены к программному обеспечению, способному определять эмоциональное состояние владельца по голосу, а также давать советы по эффективному взаимодействию с окружающими.

За месяц до этого стало известно, что сотрудники Amazon ежедневно прослушивают около тысячи голосовых команд пользователей своих «умных» колонок Echo и голосового ассистента Alexa. В компании подчеркнули, что относятся к безопасности и приватности своих пользователей ответственно и делают это лишь для совершенствования функции распознавания голоса.

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