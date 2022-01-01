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Диетолог назвала три способа справиться с похмельем

Диетолог Михалева назвала три способа справиться с похмельем
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Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники» кандидат медицинских наук Оксана Михалева назвала три способа справиться с похмельем.

По словам специалиста, во-первых, необходимо восстановить дефицит жидкости и минеральных веществ.

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«Употребление алкоголя может привести к серьезному обезвоживанию, так как организм пытается вывести алкоголь и продукты его метаболизма всеми доступными способами — через легкие, кожу и почки. Это ведет также к выведению жидкости и обезвоживанию. С жидкостью теряются необходимые организму минеральные вещества, в частности натрий и калий. Именно поэтому при похмелье вы чувствуете слабость, сухость во рту, жажду и головокружение, поэтому так хочется пить и съесть солененького», — объяснила Михалева «Известиям».

Она добавила, что в таком случае главными помощниками в борьбе с похмельем являются растворы для регидратации, которые можно купить в аптеке, а в домашних условиях их может заменить употребление минеральной воды, огуречного рассола, воды с лимоном, нежирного кефира или молочной сыворотки.

Во-вторых, необходимо нормализовать уровень глюкозы. Алкоголь снижает глюкозу в крови, что приводит к слабости и головной боли.

«Поэтому рекомендуется сделать легкий перекус углеводами (например, бутерброд или тост) со сладким чаем. Полноценный прием пищи также возможен, если вы уже проголодались, но пища должна быть нежирной: например, суп, бульон или отварная курица, тушеные овощи», — рекомендует специалист.

Для того чтобы восстановить силы, нужно прогуляться на свежем воздухе, что насытит организм кислородом, а достаточный сон окончательно приведет тело в норму. Лечь спать нужно в прохладной тихой комнате с приоткрытым окном.

При этом Михалева не рекомендовала при похмелье принимать алкоголь в малых дозах, а также обезболивающие препараты (аспирин, парацетамол) из-за высокого риска токсичности.

«Также нужно помнить, что симптомы похмелья могут маскировать серьезные осложнения злоупотребления алкоголем, такие как инфаркт, инсульт и т.д. Если вам не становится лучше, а особенно при ухудшении состояния, нужно вызвать врача», — заключила она.

Ранее специалисты порекомендовали устранить похмельный синдром при помощи чая или кофе, так как именно эти напитки снимают чувство усталости. Также рекомендуется принимать витамин C: например, употреблять в пищу киви, апельсины, клубнику, лимон.

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