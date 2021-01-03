Эксперты назвали способы избавиться от похмелья
Эксперты издания Times Now назвали пять продуктов, с помощью которых можно устранить похмельный синдром и восстановить организм.
Специалисты порекомендовали в первую очередь пить чай или кофе, так как именно эти напитки снимают чувство усталости.
«Они действуют как стимуляторы. Они также содержат антиоксиданты, которые обращают вспять любую плохую реакцию, вызванную алкоголем, и быстро избавляют от похмелья», — говорится в публикации.
Кроме того, эксперты рекомендуют попробовать имбирь, так как он успокаивает расстройство желудка, являющееся признаком похмелья. В частности, имбирь предлагается добавлять в чай или смузи.
Специалисты также советуют принимать витамин C. Например, употреблять в пищу киви, апельсины, клубнику, лимон. Витамин C освежит и даст заряд энергии, который организм мог потерять из-за тошноты и головной боли.
Ромашковый чай также успокаивает и помогает заснуть. Таким образом, появляется возможность перезагрузиться и быстрее вернуться к нормальной работе, говорится в статье.
Еще одним эффективным продуктом от похмелья эксперты назвали творог, отметив, что он снижает кислотность и успокаивает расстройство желудка. Кроме того, творог содержит множество витаминов и минералов, которые способны привести организм в норму.
Врач-нарколог Алексей Казанцев 1 января подчеркнул, что употреблять пиво, чтобы «опохмелиться», ни в коем случаев нельзя, так как это может привести к длительному запою.
В конце декабря директор школы сомелье Эркин Тузмухамедов отметил, что при употреблении алкогольных напитков следует помнить о соленой пище, которая позволит организму лучше справиться с алкоголем.