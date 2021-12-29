Врач назвал допустимую порцию красной икры

Для того чтобы от употребления красной икры была польза, необходимо съедать не более 2–3 чайных ложек в день. Об этом сказал в среду, 29 декабря, «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог высшей квалификационной категории ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» города Саратова Сергей Логинов.

«Чрезмерное потребление икры может отрицательно сказаться на вашем здоровье. Она содержит в себе много соли и консервантов, которые вызывают отеки в организме», — пояснил специалист.

Именно поэтому он посоветовал предпочесть слабосоленую икру без консервантов, особенно если есть ее будут не только взрослые, но и дети.

Этот продукт аллергенный, и, перед тем как включать красную икру в рацион маленьких детей, стоит обязательно посоветоваться с врачом-педиатром, добавил Логинов.

«Не рекомендую давать красную икру детям до трех лет. До этого возраста органы ЖКТ у ребенка не сформированы окончательно, а икра — очень тяжелый продукт, с которым желудок ребенка может не справиться», — пояснил гастроэнтеролог.

Кроме того, специалист отметил, что в красной икре содержится множество полезных веществ и микроэлементов: фолиевая кислота, йод, фосфор, калий, железо, кальций, полиненасыщенные жирные кислоты.

В ней довольно высокое содержание белка, а калорийность небольшая — примерно 250 ккал на 100 г, добавил эксперт. Также он отметил, что при засолке польза икры сохраняется, а при заморозке часть витаминов теряется.

«Засолка красной икры сохраняет ее свежесть, полезные и вкусовые свойства. А вот заморозка убивает витамины группы В и Е», — сказал Логинов.

16 декабря «Роскачество» выявило нарушения более чем в 80% красной икры. По данным специалистов, с 2018 года качество продукта значительно ухудшилось. В икре нескольких товарных марок оказался консервант уротропин, который с 2009 года запрещен для использования при производстве зернистой икры пород лососевых рыб.