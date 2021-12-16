Роскачество выявило нарушения у более 80% красной икры

Роскачество во второй раз за четыре года провело исследование красной икры, нарушения выявлены у 81% торговых марок. Об этом 16 декабря говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

По данным специалистов, с 2018 года качество продукта значительно ухудшилось.

«Исследование 2018 года показало, что повышенное количество общего числа микроорганизмов зафиксировано в икре шести торговых марок, а бактерии группы кишечной палочки найдены в икре трех.

В текущему году специалисты выявили кишечную палочку уже в красной икре 15 марок. «Только «ВкусВилл», Metro Chef, «Асто» и «Киржачский консервный завод» «прошли» по этому показателю», — отметили специалисты.

В товаре «Золото Сахалина» обнаружена плесень. Во всех продуктах не выявлено дрожжей и золотистого стафилококка.

В икре нескольких товарных марок оказался консервант уротропин, который с 2009 года запрещен для использования при производстве зернистой икры пород лососевых рыб.

В 2018 году не было выявлено ни превышений по антибиотикам, ни даже их остаточного количества.

«В 2021 году в следовых количествах обнаружен антибиотик энрофлоксацин (группа хинолонов) в икре «Асто». Антибиотики могут встречаться только в икре аквакультурного происхождения. Это не является нарушением ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», но не соответствует повышенным требованиям стандарта Роскачества», — уточнили специалисты организации.

Ранее в декабре в Роскачестве рассказали, что одним из наиболее важных критериев качественного мандарина является наличие воздуха между кожурой и мякотью. При этом окраска кожуры ­ — это не показатель сладости. Мандарины некоторых сортов могут быть вполне спелыми и сладкими, хотя окраска кожуры еще зеленая.