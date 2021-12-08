Роскачество дало рекомендации по выбору мандаринов

В Роскачестве рассказали, что одним из наиболее важных критериев качественного мандарина является наличие воздуха между кожурой и мякотью. По словам начальника отдела исследований ведомства Лилии Котельниковой, если воздуха слишком много, это уже можно назвать недостатком.

По словам эксперта, в некоторых случаях мандарины могут быть обработаны воском, который можно смыть, помыв фрукт теплой водой. Котельникова рассказала, что не стоит выбирать подмерзшие фрукты, так как в них сильно снижена концентрация витаминов.

«Имейте в виду: если мандарины подмерзшие, значит, и особой пользы иммунитету они не принесут», — объяснила Лилия Котельникова в интервью агентству «Прайм».

При этом эксперт отметила, что окраска кожуры ­ — это не показатель сладости, так как мандарины некоторых сортов могут быть вполне спелыми и сладкими, хотя окраска кожуры еще зеленая.

Кроме того, сладкие фрукты, к примеру мандарины, необходимо употреблять с осторожностью, так как в них содержится много сахара (фруктозы), предупредила Котельникова. В свою очередь, мандарины полезны тем, что способствуют уменьшению тромбообразований и положительно влияют на работу ЖКТ из-за растительной клетчатки, добавила она.

3 декабря Роспотребнадзор опубликовал инструкцию о том, как правильно выбирать мандарины. В ведомстве отметили, что цитрусовые можно брать, если они ароматные, упругие, равномерно окрашенные и с легко отделяющейся кожурой. Мандарин покупать не стоит, если он слишком мягкий или слишком твердый и сухой, если его кожура повреждена или на ней есть вмятины и особенно если на нем есть признаки плесени и гнили.

По словам экспертов, хвостик с зелеными листьями не является показателем свежести мандаринов. Чтобы мандарины сохранились еще дольше, как считают в Роспотребнадзоре, их кожицу можно смазать растительным маслом и положить фрукты в отсек холодильника, где сохраняется температура +6 градусов.