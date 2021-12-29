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К широкополосному интернету подключили все социально значимые объекты

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К широкополосному интернету подключены все социально значимые объекты, соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина выполнено. Об этом в среду, 29 декабря, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Он добавил, что в планах на будущее — распространение широкополосного интернета в труднодоступных регионах России.

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«Есть поручение президента, когда все социально значимые объекты в этом году уже — в конце стоит срок (исполнения поручения. — Ред.), и мы уже подвели итоги. В декабре более 75 тыс. таких объектов, как ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты. — Ред.), медицинские учреждения, школы, больницы, отделения полиции, МЧС, подключено к интернету. Это именно те, которые не были еще не подключены на момент поручения», — рассказал Чернышенко.

23 декабря президент РФ Владимир Путин оценил влияние цифровых технологий на молодежь. По его словам, необходимо развивать широкополосный интернет в школах и в селах. При этом он подчеркнул, что в данном вопросе важно создавать контент, который будет идти на пользу.

Подключение к интернету образовательных учреждений, отделений полиции, военкоматов, пожарных частей и государственных органов проводится в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ».

Всего по всей территории России подключение в рамках трехлетних госконтрактов обеспечивают 16 операторов связи.

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