Юрист оценил внесенный Путиным законопроект о гражданстве

Внесенный президентом России Владимиром Путиным законопроект «О гражданстве Российской Федерации» упрощает процедуру и сокращает сроки принятия в российское гражданство тех, кто соответствует критериям. Такое мнение в среду, 29 декабря, в беседе с «Известиями» выразил миграционный юрист Капрел Бабасинян.

«Новации однозначно будут востребованы. Они в разы упрощают процедуру и сокращают сроки принятия в российское гражданство тех, кто хочет и соответствует критериями. Сейчас на получения гражданства, даже если у человека есть все правовые основания, уходят годы», — подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что летом в России были предприняты шаги к упрощению получения российского паспорта для граждан Белоруссии, Украины, Казахстана и Молдавии. Теперь, согласно законопроекту, по упрощенной процедуре гражданство сможет получить более широкий круг лиц. Кроме того, право на вступление в российское гражданство получат те, кто раньше его не имел.



«Важно отменить, что это не означает, что будут раздавать гражданство налево и направо. Речь идет о том, чтобы дать людям, владеющим русским языком, знающим историю и законодательство России, то есть тем, кто легко интегрируется в РФ, возможность получить российское гражданство. Кроме того, в законопроект внесены основания, по которым можно лишиться этого гражданства. Например, сейчас можно лишиться гражданства за преступления террористической направленности, а теперь этот список дополнится», — заключил юрист.

Руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин в свою очередь отметил, что в законопроекте урегулирован вопрос получения гражданства детьми, когда один родитель россиянин, а другой— иностранец; а также норма об отличниках-иностранцах, которые с отличием окончили российские вузы или аспирантуру, ординатуру и год отработали в РФ.

Эксперт также обратил внимание на возможность упрощенно получить гражданство потомкам людей, которые проживали на территории Российской империи в пределах современной границы Российской Федерации.

При этом он выразил мнение, что у законопроекта есть недостаток — глава о лишении гражданства.

«В 2007 году были проверки среди граждан, получивших российские паспорта в упрощенном порядке, выявляли людей, которые что-то не указали, у которых не хватало справок. <...> Это была ошибка. Сейчас этому порядку посвящена целая статья. Указано, что гражданства могут лишить за предоставление заведомо ложных сведений. Вы забыли указать какого-то родственника, это будет считаться заведомо ложными сведениями? Остается лазейка, чтобы лишить человека гражданства, этой ключевой ценности, без серьезных оснований. Необходимо четко прописать, о каких сведениях речь. Одно дело — вы скрыли судимость, другое дело — по забывчивости неправильно указали девичью фамилию матери», — объяснил Поставнин.

Путин внес в Госдуму законопроект «О гражданстве Российской Федерации» ранее в этот день. Документ расширяет полномочия главы государства в области определения категорий лиц, имеющих право на упрощенное получение российского гражданства.

По словам главы комитета нижней палаты парламента по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутата КПРФ Леонида Калашникова, законопроект будет принят Госдумой в начале 2022 года.