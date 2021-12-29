Источник сообщил о задержании депутата Тульской облдумы

По подозрению в совершении мошеннических действий задержан депутат Тульской областной думы Александр Ермаков. Об этом 29 декабря ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Да, Александр Ермаков задержан. Он подозревается в мошенничестве», — подтвердил собеседник агентства.

От пресс-службы областной думы комментариев пока не поступало.

Александр Ермаков — депутат Тульской областной думы седьмого созыва, заместитель председателя комитета по социальной политике, член фракции «Единая Россия».

Накануне сообщалось, что уголовное дело мэра Краснодара Андрея Алексеенко, подозреваемого в получении взятки, передано в центральный аппарат Следственного комитета России.