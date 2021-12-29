Правительство выделит более 200 млрд рублей на развитие науки в 2022 году

В следующем году на развитие науки направят более 200 млрд рублей. Об этом в среду, 29 декабря, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с президентом Российской академии наук (РАН) академиком Александром Сергеевым.

«Мы предусмотрели значительные средства федерального бюджета — на следующий год это более 200 млрд рублей, и я надеюсь, что достойное финансирование обеспечит также достойные прорывные достижения», — сказал Мишустин.

Сергеев на встрече с Мишустиным рассказал о достижениях российской науки за прошедший год. Большая часть из них связана с разработками лекарств и вакцин против коронавируса. Так, Сергеев рассказал о разработке Центром биотехнологии нового подхода к созданию лекарств, который связан с блокировкой вируса при первоначальном попадании на поверхность клетки.

«Оказывается, что на поверхности клетки есть достаточно большая зона не очень сильного, но все-таки существенного притяжения, на которую сначала попадает вирус, а уже потом, двигаясь по ней, он зацепляется за этот рецептор и уходит в клетку. Впервые в мире сейчас разработали лекарство, которое блокирует эту область, это так называемый гепарансульфатный комплекс. Сейчас ведутся очень успешные клинические испытания», — рассказал Сергеев.

Также Сергеев акцентировал внимание на запуске спутника «Арктика-М», который позволяет вести наблюдение за Арктикой целиком.

Ранее, 8 декабря, президент России Владимир Путин выступил за рост объемов мегагрантов, выделяемых на научные исследования. Президент поддержал увеличение сроков реализации проектов в рамках этих грантов. Он согласился с участниками встречи в том, что необходимо увеличить первый этап финансирования на пять лет с возможностью продления еще на три года. По словам Путина, проект по получению мегагрантов в целом успешный.

В тот же день российский лидер рассказал о том, что в России разработают программу, способствующую поддержке научной деятельности. Она будет действовать в ближайшие 10 лет.

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