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Путин выступил за увеличение объемов мегагрантов на научные исследования

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Президент России Владимир Путин выступил за рост объемов мегагрантов, выделяемых на научные исследования. Об этом глава государства заявил в среду, 8 декабря, в ходе общения с участникам Конгресса молодых ученых.

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Также президент поддержал увеличение сроков реализации проектов в рамках этих грантов. Он согласился с участниками встречи в том, что необходимо увеличить первый этап финансирования на пять лет с возможностью продления еще на три года. По словам Путина, проект по получению мегагрантов в целом успешный.

«Нужно увеличить и сам объем этого мегагранта, если мы хотим, чтобы это действительно был мегагрант и чтобы он мог привлекать исследователей самого высшего уровня и класса», — сказал президент.

По его словам, с начальных 150 млн рублей сумма грантов спустилась до 90 млн рублей.

«Правда, я не слышал, что еще собираются понизить. И срок понизился до трех лет», — добавил глава государства.

По его мнению, если власти хотят привлекать исследователей высочайшего уровня, то надо увеличить объем мегагранта. Кроме того, нужно делать так, чтобы было заметно развитие этой работы.

Ранее в этот день он рассказал о том, что в России разработают программу, способствующую поддержке научной деятельности. Она будет действовать на ближайшие десять лет.

В августе в интервью «Известиям» глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал, что в России может появиться система, которая объединит информацию о грантах, которые были получены на то или иное исследование. В планах — консолидировать все средства на науку в стране в рамках одной новой программы научно-технологического развития, которая сейчас разрабатывается.

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