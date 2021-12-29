Семеро альпинистов в горах Кабардино-Балкарии запросили помощь спасателей

Группа из семи альпинистов из Подмосковья, находящаяся в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, запросила о помощи, спасатели выдвинулись на их поиски. Об этом 29 декабря сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

«В 09.40 мск в среду поступило сообщение, что группа туристов из Московской области в количестве семи человек подала сигнал SOS c указанием GPS-координат», — говорится в сообщении.

На поисково-спасательные работы в Черекское ущелье направились четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Отмечается, что группа зарегистрировала свой маршрут в МЧС. Что именно произошло с альпинистами, на данный момент неизвестно.

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