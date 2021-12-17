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Спасатели сняли туриста с Никольской сопки на Камчатке

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Туристу, забравшемуся на Никольскую сопку на Камчатке, потребовалась помощь спасателей. 55-летнйи мужчина, оказавшись на склоне, замерз, не смог самостоятельно спуститься и попросил помощи.

Информация о происшествии поступила на пульт дежурного днем 17 декабря. На помощь туристу отправилась дежурная смена ПСО ГУ МЧС по региону. Спасатели при помощи альпинистского снаряжения подняли мужчину наверх. Медицинская помощь ему не потребовалась, пишет ИА KamchatkaMedia.

23 сентября группа туристов из 19 человек пыталась покорить Эльбрус. Люди попали в сильную пургу и запросили помощь у спасателей. В тот момент они находились на высоте 5,4 тыс. м. Спасательная операция была затруднена шквалистым ветром, мокрым снегом и температурой –20 градусов. Погибли пять альпинистов.

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