Появились кадры маршрута погибшего в Московской области мальчика

Камеры видеонаблюдения засняли путь одиннадцатилетнего мальчика, которого позже найдут замерзшим насмерть в Московской области.

На записи видно, как ребенок идет по мосту.

По данным «Известий», у погибшего ребенка были особенности в развитии, он посещал специализированную школу. Также известно, что мальчик воспитывался в многодетной семье.

О гибели школьника стало известно ранее в среду. Тело ребенка обнаружили на улице Программистов в Дубне. Утром 27 декабря он вышел из дома и должен был отправиться в школу на автобусе, однако до учебного заведения не добрался.

По одной из версий, ребенок якобы сел не на тот автобус, а денег еще на одну поездку у него не было, поэтому он решил пойти пешком.