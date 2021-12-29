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Очевидцы сообщили о следах тигра недалеко от Биробиджана

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Жители ЕАО сообщили о следах крупного тигра в 12 км от Биробиджана, в селе Раздольное Биробиджанского района. 28 декабря их обнаружил один из жителей села.

Недавно ИА ЕАОMedia получило от своей подписчицы видео, на котором видны останки ее собаки. По словам Ирины, крыша на будке была продавлена, а забор разломан. По версии охотоведов, за добычей приходили волки. Однако другие жители Раздольного утверждают, что следы принадлежат именно тигру, а не волкам.

Ранее тигр напугал жителей села Нагибово. Также следы хищника обнаружились у поселка Лондоко-завод в Облученском районе. По словам жителей, тигр похозяйничал в хозяйстве и задрал домашний скот.

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