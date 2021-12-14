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Жители села в ЕАО столкнулись с амурским тигром лицом к лицу

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Жители села Нагибово в Октябрьском районе ЕАО лицом к лицу столкнулись с амурским тигром, который на протяжении нескольких дней приходит в их населенный пункт и убивает домашних животных.

При виде людей хищник бросился в их сторону. Краснокнижного зверя удалось снять на видео крупным планом, пишет ИА EAOMedia.

Местные жители рассказывали, что несколько дней назад хищника заметили у магазина и возле автобусной остановки и что он задрал как минимум семь хозяйских собак. Было организовано патрулирование улиц населенного пункта сотрудниками полиции и «Росохоты».

В Хабаровском крае за одну неделю ноября было зафиксировано семь случаев нападения волков и тигров на собак. Так, в селе Дада от тигра погибла собака. 15 ноября в селе Санболи на домашних животных напали волки. В тот же день амурский тигр прошел рядом со зданием школы села Лесопильное Бикинского муниципального района.

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