Тигр из села в ЕАО после отлова вновь пришел к людям и убил баранов

Амурский тигр, которого поймали недалеко от села Нагибово в Октябрьском районе ЕАО и выпустили в дикую природу, вновь вышел к людям. По словам местных жителей, он зашел на ферму и напал на баранов, находившихся в сарае. На территории фермы видны огромные следы зверя, а неподалеку лежат туши домашнего скота.

Жители села опасаются, что, поскольку тигра выпустили в дикую природу неподалеку от населенных пунктов, он снова может зайти в села. На этот раз на его пути будут села Биджан, Доброе и Ручейки, пишет ИА EAOMedia.

Тигр держал в страхе жителей Нагибово уже почти одну неделю. Он задрал как минимум четырех собак. 14 декабря люди лицом к лицу столкнулись с хищником, и он бросился в их сторону. Позже специалисты отогнали его на безопасное расстояние от населенного пункта, обездвижили, привезли и выпустили в места, где зверь обитал ранее.