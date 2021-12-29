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Мошенники придумали новый способ кражи денег с помощью новогодних розыгрышей

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Мошенники придумали новый способ кражи денег с использованием новогодних розыгрышей. Об этом сообщает 29 декабря ТАСС, опираясь на данные, предоставленные пресс-службой «Лаборатории Касперского».

Теперь злоумышленники предлагают принять участие в небольшом социологическом опросе, который якобы должен помочь повысить качество обслуживания.

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После этого участникам требуется отправить сообщение об акции нескольким людям, а затем мошенники просят своих жертв заплатить один рубль за доступ к базе данных розыгрыша, сообщает «Газета. Ru».

Уточняется, что потенциальным жертвам злоумышленники сообщают о возможности «выиграть» от 500 тыс. до 1 млн рублей.

«Мошенники могут просить ввести информацию о банковской карте или оплатить комиссию якобы за получение выигрыша», — уточнила старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова.

Также эксперт посоветовала внимательно проверять сайты, на которых люди оставляет свои данные, и с опаской относиться к слишком щедрым предложениям в интернете.

Кроме того, специалисты напомнили, что не следует переходить по непонятным ссылкам в почте, мессенджерах или социальных сетях, а также кликать по рекламным баннерам на подозрительных интернет-ресурсах.

9 декабря директор по стратегическим коммуникациям компании Infosecurity Александр Дворянский назвал способы сократить спам-звонки. По его словам, сделать это можно двумя способами. Во-первых, не светить свой номер телефона - не оставлять на сомнительных сайтах. А , кроме того, использовать определители вызовов и блокировщики звонков. Это позволит сократить потенциальные риски и финансовые потери, пояснил эксперт.

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