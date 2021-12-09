Эксперт назвал способы сократить спам-звонки

Сократить спам-звонки на мобильный телефон можно двумя способами, например, не указывая свой основной номер на непроверенных сайтах. Об этом в четверг, 9 декабря, рассказал директор по стратегическим коммуникациям компании Infosecurity Александр Дворянский.

«Старайтесь основной телефон, которым вы пользуетесь, к которому привязаны банковские карты, аккаунты в соцсетях, по возможности лишний раз просто не «светить», тогда, соответственно, и звонков не будет», — рассказал Дворянский радио Sputnik.

Эксперт отметил, что для торговых электронных площадок можно завести второй номер и использовать его.

Второй способ защититься от телефонного спама — это использовать определители вызовов и блокировщики звонков. Это позволит сократить потенциальные риски и потери и сохранить спокойствие, добавил эксперт.

«Все-таки мы живем в технологичный век, и есть много продуктов и сервисов, как платных, так и бесплатных, которые позволяют блокировать или определять нежелательные номера — показывать, что это спам или назойливая реклама», — рассказал Дворянский.

Ранее, 6 декабря, результаты опроса банка «Открытие» показали, что в случае столкновения с финансовым мошенничеством (в том числе со злоумышленниками, которые используют методы социальной инженерии для кражи денег со счетов) в полицию обращались лишь 9% россиян.

Чаще всего телефонные мошенники звонят россиянам или направляют им SMS от имени финансовых организаций — с таким сценарием столкнулся 61% россиян, выяснили аналитики банка. На втором месте — звонки и SMS от имени государственных органов (полиция, Следственный комитет, судебные органы): их получали 22% граждан. Сайты, замаскированные под актуальную информационную повестку (выплаты пенсионерам, QR-коды для вакцинированных), встречались 21% населения страны.