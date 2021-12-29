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Новак назвал условия для увеличения поставок газа в Европу

Новак назвал долгосрочные контракты условием для увеличения поставок газа в Европу
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Россия готова увеличить поставки газа в Европу, однако для этого необходимы долгосрочные контракты. Это объясняется тем, что для увеличения добычи необходим большой объем инвестиций, который должен окупаться в длительном периоде. Об этом в среду, 29 декабря, заявил вице-премьер России Александр Новак.

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Он подчеркнул, что у России есть ресурсная база, позволяющая обеспечивать спрос потребителей в Евросоюзе в любых объемах. Вице-премьер считает, что процесс наладки механизма поставок будет не быстрым, так как политика, которая проводилась в ЕС, была направлена на сокращение спроса.

«Нас обвиняют в том, что, мол, мы не поставляем в Европу дополнительные объемы газа. Заключайте долгосрочные контракты, мы будем готовы поставлять больше. Это предложение всегда действует», — приводит РБК слова Новака.

Вице-премьер предположил, что период высоких цен на газ в Европе закончится, когда будет достаточное предложение, чтобы обеспечить высокий спрос, пишет «Газета.Ru».

21 декабря биржевая цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $2 тыс. за 1 тыс. куб. м.

Председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития Виктор Хайков также заявлял, что одним из серьезных факторов роста цен на голубое топливо стала политика Европы по отказу от долгосрочных контрактов на его поставку в пользу спотовых.

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