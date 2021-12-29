Вирусолог назвал посинение кожи симптомом тяжелого течения COVID-19

При тяжелом течении COVID-19 кожа пациентов может начать синеть. Об этом в среду, 29 декабря, сообщил ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог, молекулярный биолог Максим Скулачев.

По его словам, такое происходит из-за недостатка кислорода в крови и нарушения работы легких.

«Это состояние можно предсказать с помощью пульсокиметра. Когда оксигинация падает ниже некоторого уровня, срочно вызывать «скорую» и не доводить до цианоза (посинения носогубного треугольника. — Ред.). Это тяжелый COVID. Это немедленная госпитализация, реанимация», — приводит слова специалиста URA.RU

Как отметил вирусолог, спасти такого больного можно с помощью специальных препаратов, кислорода и искусственной вентиляции легких.

При этом иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков уточнил, что в редких случаях синеет всё тело пациента. Это определенные аномалии, связанные с нарушением обмена веществ, которые не связаны с коронавирусом.

Ранее, 27 декабря, врачи и ученые из различных университетов, включая Гарвардскую школу общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана и Королевский колледж Лондона, в сотрудничестве с компанией ZOE, занимающейся наукой о здоровье, выяснили, что одним из симптомов коронавирусного штамма «Омикрон» может стать сыпь двух видов. Одна разновидность похожа на припухлость пальцев рук и ног от обморожения без зуда, вторая — типа потницы с сильным зудом.