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Отказавшемуся от взятки вице-губернатору выписали премию

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Отказавшемуся от взятки в 3 млн рублей вице-губернатору Пензенской области Сергею Федотову выписали премию в размере 47,2 тыс. рублей. Об этом сообщили в региональном правительстве во вторник, 28 декабря.

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Федотов отказался от денег и перевел всю сумму в благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам «Русфонд», пишет «Пятый канал».

В декабре сотрудница администрации Каменского района пыталась дать Федотову взятку, чтобы он поспособствовал ее победе в конкурсе на должность главы администрации района. По данному факту возбуждено уголовное дело, чиновница по решению суда находится под домашним арестом.

Ранее, 22 декабря, стало известно о задержании мэра Краснодара Андрея Алексеенко, который был назначен на пост в ноябре 2021 года. В администрации города уточнили, что градоначальник сотрудничает со следствием. В этот же день было возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

28 декабря прокурор Краснодарского края Сергей Табельский сообщил, что уголовное дело мэра Краснодара, подозреваемого в получении взятки, передано в центральный аппарат Следственного комитета России.

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