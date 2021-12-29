Иностранные IT-компании проигнорировали закон о «приземлении»

Иностранные digital-компании не исполнили требования закона о «приземлении», который вступает в силу с 1 января, рассказали «Известиям» в Роскомнадзоре. Он предусматривает открытие в РФ офисов, уполномоченных взаимодействовать с гражданами и органами власти. Также никто из компаний по состоянию на 27 декабря не зарегистрировал личный кабинет на сайте ведомства, как то предписывает закон, и не завел специальную форму для связи с российским пользователями, добавили в ведомстве.

Пока иностранные digital-компании игнорируют требования законодательства, рассказали «Известиям» в Роскомнадзоре. Перечень компаний, которые должны открывать офисы РФ и взаимодействовать с пользователями и Роскомнадзором через интернет, ведомство опубликовало в конце ноября. В него включены 13 иностранных компаний, владеющих 22 информационными ресурсами. Это Google (среди ее сервисов — Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms, в прошлом Facebook (собственно социальная сеть, Instagram, WhatsApp), а также Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte. ltd (Likee), Discord, Pinterest, Twitch.

Компаниям, которые находятся в диалоге с Роскомнадзором и ведут работу по «приземлению», федеральная служба готова дать время на завершение необходимых мероприятий, отметили там. Каковы сроки переходного периода и о каких организациях идет речь, в ведомстве не уточнили.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Прописная кампания: зарубежным IT-компаниям дадут время на «приземление»