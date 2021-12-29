Президент Эстонии заявил о готовности встретиться с Путиным

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что готов встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом стало известно во вторник, 28 декабря.

«Конечно, если поступит приглашение, нужно будет на него отреагировать. Если будет причина встретиться с Путиным, это нужно будет сделать», — сказал он в интервью телеканалу ETV+.

Он добавил, что переговоры с российским лидером должны вести также страны НАТО и страны Европы, «все вместе».

28 декабря премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что говорит по-русски во время поездок на Украину. При этом она объяснила, почему до сих пор не говорит с русскоязычным населением Эстонии на их родном языке. По ее словам, она не хочет выглядеть некомпетентно, потому что не уверена в уровне своих знаний.

15 июля сообщалось о том, что в Эстонии прекратят финансировать школьное образование на русском языке.

9 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров во время телефонного разговора с главой МИД Эстонии Эвой-Марией Лийметс обратил внимание на необходимость решения проблемы с дискриминацией русскоязычного населения в республике.