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Премьер Эстонии заявила об использовании русского языка во время поездок на Украину

Премьер-министр Эстонии Каллас: когда я посещаю Украину, то говорю по-русски
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас 28 декабря сообщила, что говорит по-русски во время поездок на Украину.

При этом она объяснила, почему до сих пор не говорит с русскоязычным населением Эстонии на их родном языке. По ее словам, она не хочет выглядеть некомпетентно, потому что не уверена в уровне своих знаний.

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«Поэтому в Эстонии я не решаюсь говорить по-русски. Но когда я, скажем, посещаю Украину, то говорю по-русски», — пояснила Калла.

По ее словам, 76% населения страны приветствует образование на эстонском языке,

«Даже если говорить об иноязычных родителях, больше половины (по-моему, 66%) хотят отдать своих детей в эстоноязычную школу. Чтобы не возникло ситуации, когда ребенок, выучив язык на каком-то уровне (например, в детском саду), в дальнейшем теряет этот уровень», — приводит портал ERR ее слова.

15 июля сообщалось о том, что в Эстонии прекратят финансировать школьное образование на русском языке.

9 апреля, министр иностранных дел России Сергей Лавров во время телефонного разговора с главой МИД Эстонии Эвой-Марией Лийметс обратил внимание на необходимость решения проблемы с дискриминацией русскоязычного населения в республике.

При этом в конце февраля депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом признала, что в Прибалтике есть проблемы с притеснением русских.

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