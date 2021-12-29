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Сборы страховщиков в 2022 году могут превысить 1,9 трлн рублей

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Рынок страхования может вырасти на 5–8% в 2022 году, если макроэкономическая стабильность сохранится, а восстановительный рост продолжится, сообщил в интервью «Известиям» глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

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«2021 год стал рекордным за последние восемь лет по сборам, по новациям, которые произошли на рынке, и по модернизации самого страхования. Главный рост по итогам года покажут страхование жизни и полисы от несчастных случаев и болезней. Двузначные проценты прироста премий также ожидаются по ДМС и КАСКО. Объем сборов страховщиков в 2021 году превысит 1,8 трлн рублей, а на страхование жизни придется около 500 млрд рублей», — рассказал глава ВСС.

В 2021 году основными трендами стало развитие продуктов, связанных с IT, в том числе полисов от киберрисков, а также массовый выход на маркетплейсы. Россияне уже могут купить там страховку ОСАГО, а скоро получат возможность приобрести покрытие по выездному туризму, а также ДМС. Из новых продуктов также начали развиваться страхование на основе фактического использования и ряд других.

В новом году на рынке будет активно расширяться страхование по подписке, а также покрытие экологических рисков, ожидает глава ВСС. Пока не обсуждается введение тотального экологического страхования, однако ряд отраслей промышленности должен это сделать в соответствии с принципами ESG (Environmental, Social and Corporate Governance), которые становятся правилами для производителей услуг по всему миру.

Подробнее — в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Новое регулирование по ОСАГО может увеличить цену полиса до 60%»

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