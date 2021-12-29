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Непомнящий уступил 17-летнему сопернику на ЧМ по рапиду

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл 17-летнему Нодирбеку Абдусатторову из Узбекистана на тай-брейке чемпионата мира по быстрым шахматам в дисциплине рапид. Об этом сообщила 28 декабря газета «Спорт-Экспресс».

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После 13-го тура соревнований четверо шахматистов — Нодирбек Абдусатторов, Ян Непомнящий, Магнус Карлсен, Фабиано Каруана — набрали по 9,5 очков. Лучшие дополнительные показатели у Непомнящего и Абдусатторова позволили сразиться за титул чемпиона мира по рапиду.

В тай-брейке с двумя партиями (с контролем 3 минут + 2 секунды на ход) первый матч закончился ничьей, второй принес победу Абдусатторову, который стал самым молодым чемпионом мира по рапиду в истории шахмат.

В юниорском рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) Абдусатторов занимает третье место. Непомнящий в рейтинге FIDE — на пятом.

Ранее в этот день Непомнящий обыграл польского спортсмена Яна-Кшиштофа Дуду и американца Тимура Гареева. Равным счетом закончился его поединок с Баадуром Джобавой из Грузии и Борисом Гельфандом из Израиля.

24 декабря Непомнящий одержал победу в товарищеском матче по шахматам с бизнесменом Владимиром Потаниным. Партия прошла с контролем времени 30 минут каждому игроку без добавления, она завершилась на 38-м ходу.

Чемпионат мира по рапиду проходил с 26 по 28 декабря в Варшаве. С 29 по 30 декабря там же пройдет мировое первенство по блицу. Среди россиян чемпионами мира по рапиду становились Сергей Карякин в 2012-м году и Даниил Дубов в 2018-м.

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