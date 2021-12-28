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Шахматист Непомнящий набрал три очка во второй день ЧМ по рапиду

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий заработал три очка по итогам второго дня соревнований чемпионата мира по быстрым шахматам в дисциплине рапид.

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Непомнящий обыграл польского спортсмена Яна-Кшиштофа Дуду и американца Тимура Гареева. Равным счетом закончился его поединок с Баадуром Джобавой из Грузии и Борисом Гельфандом из Израиля, отмечает RT.

Также по три очка набрали россияне Александр Грищук и Кирилл Алексеенко. Сергей Карякин заработал 3,5 балла, Даниил Дубов — 2,5 балла, Владимир Федосеев — два очка.

Так, второе место делят Непомнящий, Грищук и Нодирбек Абдусатторов из Узбекистана, у каждого из них в активе по семь баллов. Лидирует в турнире действующий обладатель шахматной короны норвежец Магнус Карлсен (7,5).

У женщин после второго дня единолично лидирует россиянка Александра Костенюк, набравшая 7,5 очков в восьми партиях. Валентина Гунина идет на пятом месте с 5,5 очками, уточняет «Спорт-Экспресс».

24 декабря Непомнящий одержал победу в товарищеском матче по шахматам с бизнесменом Владимиром Потаниным. Партия прошла с контролем времени 30 минут каждому игроку без добавления, она завершилась на 38-м ходу. Непомнящий играл черными фигурами.

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