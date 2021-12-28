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Порошенко обвинил Зеленского в политическом преследовании из-за ненависти

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Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что нынешний глава государства Владимир Зеленский его боится и ненавидит. Об этом стало известно во вторник, 28 декабря.

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«Моим планам никак не препятствуют любые действия Зеленского. Зеленский меня ненавидит, Зеленский меня боится, Зеленский совершает преступления по незаконному политическому преследованию через систему искривленного правосудия. Это началось не сегодня, это продолжается почти три года… Это переворот, потому что то, что на День ФСБ Зеленский сделал такой подарок Путину, что объявил подозрение мне, пятому президенту, который пять лет давал отпор российской агрессии», — заявил он в интервью украинскому «5 каналу».

27 декабря Петр Порошенко заявил, что в начале будущего года обязательно вернется в страну согласно своему графику, который он не намерен согласовывать с Владимиром Зеленским. По его словам, он вернется в первой половине января и даст «ответы на все вопросы — и относительно государственной измены, и относительно финансирования терроризма».

20 декабря Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заявило о возможной причастности экс-президента к государственной измене. Однако в процессе вручения подозрения бывший украинский лидер проигнорировал силовиков и уехал. Затем Порошенко покинул Украину.

СМИ сообщили, что бывший президент обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса: «Государственная измена» и «Содействие деятельности террористических организаций». Речь идет о закупках угля из Донбасса. Как 20 декабря рассказал глава центрального штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов, в 2014–2015 годах руководство страны смогло с помощью угольных поставок «обеспечить энергетическую безопасность».

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