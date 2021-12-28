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Госдеп США упрекнул Иран в затягивании переговоров по СВПД

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Подход Ирана в переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) пока что сложно назвать конструктивным. Такое заявление сделал официальный представитель Госдепа США Нед Прайс во вторник, 28 декабря.

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«Слишком рано говорить, вернулся ли Иран в этот раунд с конструктивным подходом», — сообщил Прайс в ходе телефонного брифинга, его слова передает Al Arabiya.

Прогресс последних дней Прайс охарактеризовал как «скромный» и добавил, что «пока преждевременно говорить, насколько он содержательный».

В Госдепе отметили, что Иран движется к возвращению в СВПД слишком медленно.

«Так не может продолжаться, потому что время для возврата в соглашение ограничено», — заявил официальный представитель Госдепа.

25 декабря вице-президент Исламской Республики Иран (ИРИ), глава Организации по атомной энергии Мохаммад Эслами заявил, что власти Ирана не собираются наращивать мощность для обогащения урана до 60%, даже если США не снимут санкции с Тегерана. Таким образом он ответил на вопрос журналиста, превысит ли Тегеран этот уровень, если стороны переговоров в Вене не придут к соглашению, а Вашингтон не снимет санкции с государства.

21 декабря специальный представитель США по Ирану Роберт Мэлли заявил об ограниченном сроке восстановления СВПД.

17 декабря в Вене завершился седьмой раунд переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки. Европейские переговорщики взяли перерыв на рождественские праздники. Постпред РФ Михаил Ульянов не исключил, что следующий, восьмой раунд может стать последним и самым длительным. При этом переговорщики настроены попытаться завершить работу до конца января — начала февраля 2022 года.

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