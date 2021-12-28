Госдеп США упрекнул Иран в затягивании переговоров по СВПД

Подход Ирана в переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) пока что сложно назвать конструктивным. Такое заявление сделал официальный представитель Госдепа США Нед Прайс во вторник, 28 декабря.

«Слишком рано говорить, вернулся ли Иран в этот раунд с конструктивным подходом», — сообщил Прайс в ходе телефонного брифинга, его слова передает Al Arabiya.

Прогресс последних дней Прайс охарактеризовал как «скромный» и добавил, что «пока преждевременно говорить, насколько он содержательный».

В Госдепе отметили, что Иран движется к возвращению в СВПД слишком медленно.

«Так не может продолжаться, потому что время для возврата в соглашение ограничено», — заявил официальный представитель Госдепа.

25 декабря вице-президент Исламской Республики Иран (ИРИ), глава Организации по атомной энергии Мохаммад Эслами заявил, что власти Ирана не собираются наращивать мощность для обогащения урана до 60%, даже если США не снимут санкции с Тегерана. Таким образом он ответил на вопрос журналиста, превысит ли Тегеран этот уровень, если стороны переговоров в Вене не придут к соглашению, а Вашингтон не снимет санкции с государства.

21 декабря специальный представитель США по Ирану Роберт Мэлли заявил об ограниченном сроке восстановления СВПД.

17 декабря в Вене завершился седьмой раунд переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки. Европейские переговорщики взяли перерыв на рождественские праздники. Постпред РФ Михаил Ульянов не исключил, что следующий, восьмой раунд может стать последним и самым длительным. При этом переговорщики настроены попытаться завершить работу до конца января — начала февраля 2022 года.