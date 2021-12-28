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В ОП объяснили внесение Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов

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Внесение платформы Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов (АВС) означает, что компания должна будет соблюдать цифровые права россиян. Об этом во вторник, 28 декабря, «Известиям» сообщил первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

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Он напомнил, что с 1 января 2022 года в России вступает в силу закон, согласно которому крупные компании, действующие на территории РФ, должны будут открыть в стране представительства, а также будут обязаны следовать законодательству страны и соблюдать цифровые права россиян.

«Внесение Netflix в реестр говорит о том, что мы цивилизованно выстраиваем рынок и на этом рынке так же цивилизованно, по правилам будут действовать крупнейшие игроки. Все, кто хочет тут работать и зарабатывать, должны соблюдать правила игры и уважительно относиться к гражданам нашей страны», — подчеркнул Малькевич.

Он также пояснил, что вступление платформы в реестр произошло после того, как число пользователей Netflix достигло определенного количества, а также компания обязалась «более бережно относиться к контенту» в России и соблюдать определенные ограничения — например, касающиеся сцен, которые могут носить порнографический характер.

Ранее во вторник в Роскомнадзоре сообщили «Известиям» о внесении Netflix в реестр АВС. Как отметил генеральный директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин, это должно обеспечить равенство иностранного и отечественных сервисов перед законодательством РФ и поставить всех игроков российского рынка в более равные условия.

Реестр аудиовизуальных сервисов был создан Роскомнадзором в конце 2020 года с целью мониторинга запрещенного контента в онлайн-кинотеатрах, доступных на территории РФ. В него вносятся ресурсы с ежедневной аудиторией более 100 тыс. пользователей. На сегодня в реестр входят более 20 платформ, в числе которых More.tv, KION, «Кинопоиск» и др. Netflix — первая зарубежная платформа, которая попала в этот список.

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