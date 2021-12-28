Прямой эфир
Экономика
Цены на газ в Европе опустились ниже $1200 за тысячу кубометров
Экономика
Первый полет самолета «Байкал» перенесли на 2022 год
Интернет
Роскомнадзор внес Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов
Общество
Правительство выделит 128 млрд рублей на выплаты борющимся с COVID-19 медикам
Спорт
Экс-вратарь сборной России по футболу Габулов стал гендиректором «Химок»
Общество
Сильный снегопад пройдет 29 декабря в регионах Центральной России
Общество
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 61%
Мир
Путин во время саммита СНГ отдельно встретился с лидером Казахстана Токаевым
Мир
Apple продолжает закрывать магазины в США из-за штамма «Омикрон»
Мир
Минск сообщил о провокациях в отношении пограничников

Роскомнадзор внес Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роскомнадзор завершил процедуру внесения американской стриминговой платформы Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов, сообщили «Известиям» в ведомстве во вторник, 28 декабря.

«ООО «Развлекательный онлайн-сервис» обеспечило соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации, необходимое для включения его в реестр аудиовизуальных сервисов в качестве владельца аудиовизуального сервиса Netflix в России. Роскомнадзор внес интернет-сервис в реестр АВС», — говорится в комментарии ведомства.

Компания «Развлекательный онлайн-сервис», которая выступает оператором Netflix в России, является частью «Национальной Медиа Группы». В НМГ «Известиям» подтвердили внесение ресурса в реестр.

«ООО «Развлекательный онлайн-сервис» обеспечило соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации, необходимое для включения его в реестр аудиовизуальных сервисов в качестве владельца аудиовизуального сервиса Netflix в России», — заявили в пресс-службе НМГ.

Внесение Netflix в реестр — положительный момент, считает генеральный директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. По его словам, это должно обеспечить равенство иностранного и отечественных сервисов перед законодательством РФ и поставить всех игроков российского рынка в более равные условия.

«Приземление» работы Netflix может послужить хорошим примером для других крупных иностранных интернет-компаний. Надеюсь, после Netflix и другие иностранные онлайн-кинотеатры, которые работают в России, будут включены в реестр», — подчеркнул Бырдин.

Реестр аудиовизуальных сервисов был создан Роскомнадзором в конце 2020 года с целью мониторинга запрещенного контента в онлайн-кинотеатрах, доступных на территории РФ. В него вносятся ресурсы с ежедневной аудиторией более 100 тыс. пользователей. На сегодня в реестр входят более 20 платформ, в числе которых More.tv, KION, «Кинопоиск» и др. Netflix — первая зарубежная платформа, которая попала в этот список.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021