Роскомнадзор внес Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов

Роскомнадзор завершил процедуру внесения американской стриминговой платформы Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов, сообщили «Известиям» в ведомстве во вторник, 28 декабря.

«ООО «Развлекательный онлайн-сервис» обеспечило соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации, необходимое для включения его в реестр аудиовизуальных сервисов в качестве владельца аудиовизуального сервиса Netflix в России. Роскомнадзор внес интернет-сервис в реестр АВС», — говорится в комментарии ведомства.

Компания «Развлекательный онлайн-сервис», которая выступает оператором Netflix в России, является частью «Национальной Медиа Группы». В НМГ «Известиям» подтвердили внесение ресурса в реестр.

«ООО «Развлекательный онлайн-сервис» обеспечило соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации, необходимое для включения его в реестр аудиовизуальных сервисов в качестве владельца аудиовизуального сервиса Netflix в России», — заявили в пресс-службе НМГ.

Внесение Netflix в реестр — положительный момент, считает генеральный директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. По его словам, это должно обеспечить равенство иностранного и отечественных сервисов перед законодательством РФ и поставить всех игроков российского рынка в более равные условия.

«Приземление» работы Netflix может послужить хорошим примером для других крупных иностранных интернет-компаний. Надеюсь, после Netflix и другие иностранные онлайн-кинотеатры, которые работают в России, будут включены в реестр», — подчеркнул Бырдин.

Реестр аудиовизуальных сервисов был создан Роскомнадзором в конце 2020 года с целью мониторинга запрещенного контента в онлайн-кинотеатрах, доступных на территории РФ. В него вносятся ресурсы с ежедневной аудиторией более 100 тыс. пользователей. На сегодня в реестр входят более 20 платформ, в числе которых More.tv, KION, «Кинопоиск» и др. Netflix — первая зарубежная платформа, которая попала в этот список.