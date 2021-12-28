Систему Face Pay планируют запустить на МЦК и МЦД в 2022 году

Сервис Face Pay станет доступным для пассажиров Московского центрального кольца и диаметров (МЦК и МЦД) в 2022 году. Об этом рассказал вице-мэр Москвы Максим Ликсутов в интервью РБК, опубликованном 28 декабря.

При этом чиновник затруднился ответить на вопрос о том, как обстоят дела с запуском системы в наземном городском транспорте. Он отметил, что ввести ее в автобусах, электробусах и трамваях сложнее, потому что там нет турникетов.

По словам Ликсутова, за время существования Face Pay в личном кабинете приложений «Метро Москвы» и «Московский траснпорт» зарегистрировались более 1 млн пассажиров, а воспользовались сервисом — более 50 тыс. человек.

«Для нас главное — это комфорт и безопасность пассажиров, благодаря «умным» камерам мы смогли запустить сервис оплаты проезда Face Pay — через 470 камер на турникетах», — говорит Ликсутов.

В интервью вице-мэр также рассказал о положительном эффекте от запуска Большой кольцевой линии (БКЛ). По его словам, после открытия первых 10 станций порядка 9 тыс. автомобилей в сутки перестали выезжать на дороги города.

«Когда мы замкнем кольцо БКЛ, можно будет вычесть еще примерно 20 тыс. машин. Это нужно умножить на 2,5 поездки в день в среднем, которые делает машина. Получается достаточно большая цифра, которая позитивно скажется на разгрузке дорог», — добавил Ликсутов.

Система оплаты проезда Face Pay заработала на всех станциях метро Москвы 15 октября 2021 года. Чтобы воспользоваться системой, необходимо скачать приложение «Метро Москвы» или «Московский транспорт». Затем в разделе Face Pay загрузить фотографию лица и привязать банковскую карту. В метро пассажир подходит к турникету, на котором есть черный круглый стикер, и смотрит в камеру. «Умное» устройство идентифицирует его, и с карты списываются деньги за проезд.

Также для оплаты проезда в подземке жители столицы по-прежнему могут воспользоваться картой «Тройка», проездным билетом «Единый», социальной картой москвича и банковской картой.