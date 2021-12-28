«Роснефть» начала доставлять грузы для «Восток Ойл» по Северному морскому пути

«Роснефть» приступила к доставке грузов, необходимых для строительства объектов своего флагманского проекта «Восток Ойл», по Северному морскому пути (СМП). Об этом во вторник, 28 декабря, сообщается на сайте нефтяной компании.

Так, сотни тысяч тонн грузов и материалов планируется завезти в порт Дудинки на производственные базы «Точино», «Караул» и «Таналау» на реке Енисей. В порту уже начали разгрузку первого морского судна со специализированной техникой и грузами, предназначенными для строительства нового нефтепровода «Сузун — Паяха».

Отмечается, что грузы для «Восток Ойл» доставляют не только по СМП, но и по зимним дорогам. С этой целью «Роснефть» построила около 1,5 тыс. км зимников и ледовых переправ.

«Зимние дороги и ледовая переправа через реку Енисей в городе Игарка выполняют важную социальную функцию для местных жителей и коренного населения тундры. По построенным нефтяниками дорогам ведется снабжение отдаленных районов продуктами и другими товарами первой необходимости», — отметили в пресс-службе «Роснефти».

«Восток Ойл» является флагманским проектом «Роснефти» и включает в себя 52 лицензионных участка, в границах которых расположены 13 месторождений нефти и газа. Ожидается, что к 2030 году добыча нефти там составит порядка 100 млн т.

10 декабря крупнейший американский инвестиционный банк J.P.Morgan включил «Роснефть» в список наиболее предпочтительных для инвестирования компаний мира в 2022 году. Аналитики отметили высокую привлекательность проекта «Восток Ойл»: низкие удельные затраты на добычу, а также низкий углеродный след, уровень которого на 75% меньше, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире, делают его одним из самых перспективных добычных проектов.