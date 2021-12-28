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«Роснефть» начала доставлять грузы для «Восток Ойл» по Северному морскому пути

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«Роснефть» приступила к доставке грузов, необходимых для строительства объектов своего флагманского проекта «Восток Ойл», по Северному морскому пути (СМП). Об этом во вторник, 28 декабря, сообщается на сайте нефтяной компании.

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Так, сотни тысяч тонн грузов и материалов планируется завезти в порт Дудинки на производственные базы «Точино», «Караул» и «Таналау» на реке Енисей. В порту уже начали разгрузку первого морского судна со специализированной техникой и грузами, предназначенными для строительства нового нефтепровода «Сузун — Паяха».

Отмечается, что грузы для «Восток Ойл» доставляют не только по СМП, но и по зимним дорогам. С этой целью «Роснефть» построила около 1,5 тыс. км зимников и ледовых переправ.

«Зимние дороги и ледовая переправа через реку Енисей в городе Игарка выполняют важную социальную функцию для местных жителей и коренного населения тундры. По построенным нефтяниками дорогам ведется снабжение отдаленных районов продуктами и другими товарами первой необходимости», — отметили в пресс-службе «Роснефти».

«Восток Ойл» является флагманским проектом «Роснефти» и включает в себя 52 лицензионных участка, в границах которых расположены 13 месторождений нефти и газа. Ожидается, что к 2030 году добыча нефти там составит порядка 100 млн т.

10 декабря крупнейший американский инвестиционный банк J.P.Morgan включил «Роснефть» в список наиболее предпочтительных для инвестирования компаний мира в 2022 году. Аналитики отметили высокую привлекательность проекта «Восток Ойл»: низкие удельные затраты на добычу, а также низкий углеродный след, уровень которого на 75% меньше, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире, делают его одним из самых перспективных добычных проектов.

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