В J.P.Morgan назвали «Роснефть» предпочтительной для инвестирования компанией

Крупнейший американский инвестиционный банк J.P.Morgan включил «Роснефть» в список наиболее предпочтительных для инвестирования компаний мира в 2022 году. «Роснефть» стала единственной компанией из России, а также Центральной и Восточной Европы, вошедшей в этот список.

Второй по величине инвестбанк США — Bank of America Merril Lynch — также добавил «Роснефть» в свой глобальный список «идеальных» объектов для инвестирования в 2022 году в регионе Восточная Европа, Ближний Восток и Африка. Аналитики банка отметили, что акции «Роснефти» обладают

потенциалом роста на 40%. Также у компании один из самых низких показателей удельных затрат на добычу (около $2,8 за баррель) на фоне самых больших запасов.

J.P.Morgan, в свою очередь, отметил в качестве важного фактора привлекательности «Роснефти» реализацию проекта «Восток Ойл». Низкие удельные затраты на добычу, а также низкий углеродный след, уровень которого на 75% меньше, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире, делает «Восток Ойл» одним из самых перспективных добычных нефтяных проектов в мире, указали аналитики.

Планируется, что к 2030 году добыча нефти на «Восток Ойл» составит порядка 100 млн т. К проекту присоединились крупные мировые компании: в конце 2020 года крупный международный трейдер Trafigura выкупил 10% акций проекта, в ноябре 2021 года — консорциум во главе с Vitol приобрел 5%.

Еще одним важным фактором инвестпривлекательности «Роснефти» аналитики J.P.Morgan назвали привлекательную дивидендную доходность компании, которую они ожидают на уровне 11–13% в 2022–2023 годах.

Также еще один крупный американский банк из тoп-5 Goldman Sachs выпустил позитивный отчет по «Роснефти» с подтверждением рекомендации «покупать». Банк ожидает, что дивиденды компании по итогам 2021 года по сравнению с прошлым годом вырастут примерно в семь раз и еще на 15 и 5% по итогам 2022 и 2023 годов соответственно.