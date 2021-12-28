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МВД: с 1 января мигрантов смогут выдворять из РФ за незаконную трудовую деятельность

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С 1 января 2022 года к трудовым мигрантам в России будут применять штрафные санкции за незаконное осуществление трудовой деятельности, кроме того, им может грозить выдворение за пределы страны. Об этом во вторник, 28 декабря, напомнили в пресс-службе МВД РФ.

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Работодателям за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности грозит штраф до 800 тыс. рублей.

«Введенные президентом Российской Федерации временные меры, позволявшие иностранным гражданам урегулировать свой правовой статус в целях законного осуществления трудовой деятельности без выезда из Российской Федерации, заканчиваются 31 декабря 2021 года», — говорится в опубликованном сообщении ведомства.

Также в ведомстве отметили, что с марта 2020 года более 7 млн иностранцев получили разрешительные документы, в том числе полтора миллиона граждан смогли урегулировать законность своего пребывания в России.

Тем, у кого еще нет документов, МВД рекомендовало до 31 декабря обратиться в органы внутренних дел.

«Имеющим разрешение на привлечение иностранных работников необходимо обратиться за получением разрешений на работу иностранным гражданам независимо от их цели въезда в Российскую Федерацию», — добавили в МВД РФ.

Согласно приказу МВД РФ, с 29 декабря трудовым мигрантам начнут выдавать патенты в виде карты с микросхемой, содержащей электронное изображение лица и отпечатки пальцев рук ее владельца.

Также 19 ноября сообщалось, что с 29 декабря начнет действовать приказ МВД РФ, обязывающий иностранцев или лиц без гражданства, которые прибыли в Россию более чем на 90 календарных дней, предоставить в территориальный орган МВД справки об отсутствии проблем со здоровьем, в том числе об отсутствии наркозависимости и ВИЧ.

Согласно документу, предоставить справки на бумажном носителе либо в электронном формате нужно будет в течение 30 дней со дня истечения срока действия ранее выданных справок о прохождении медосвидетельствования.

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