Диетолог дала советы по выбору полезных новогодних десертов

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко рассказала, как выбрать полезные новогодние десерты.

Главное, по мнению специалиста, — это свести к минимуму процент потребляемого сахара.

В беседе с Nation News во вторник, 28 декабря, специалист отметила, что хорошо, если в составе десерта присутствует фруктоза из фруктов. Также к новогоднему столу подойдут орехи, различные ягоды, в том числе замороженные, а также обычные фрукты: киви, бананы, виноград, апельсины. Важно, подчеркнула диетолог, не переедать.

Мойсенко посоветовала готовить десерты самостоятельно. Для этого можно использовать ореховую, кокосовую, рисовую или гречневую муку, а пшеничную лучше свести к минимуму.

«Можно купить настоящий горький шоколад. Растопить его и сделать красивое украшение для тортиков, а не использовать дешевые композиции, содержащие большое количество пальмового масла», — посоветовала Мойсенко.

Диетолог также призвала по возможности делать самостоятельно и желеобразующие компоненты. Для этого подойдут агар-агар и белок куриного яйца, пишет RT.

Ранее 28 декабря диетолог Михаил Гинзбург дал советы по выбору блюд для новогоднего стола. По его словам, легкие закуски на основе ржаного хлеба и помидоров — отличная альтернатива тяжелым и калорийным блюдам. В частности, эксперт порекомендовал нарезать кружочками помидор, посолить его и выложить на отрубной или ржаной хлеб, добавив лист салата. Он отметил низкую калорийность такого бутерброда.