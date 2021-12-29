«Даже не рассматриваем перенос или отмену Универсиады из-за пандемии»

С 8 по 19 августа 2023 года в Екатеринбурге пройдут ХХХII летние Всемирные студенческие игры. Это будет всего третий случай проведения летней Универсиады на территории СССР и России. В 1973 году она проходила в Москве, в 2013 году — в Казани. Также в 2019 году в Красноярске состоялась зимняя Универсиада.

Не исключено, что Игры в Екатеринбурге будут проходить в условиях пандемии, из-за которой у проводящей соревнования Международной федерации студенческого спорта (FISU) в 2021 году были большие проблемы. Летняя Универсиада должна была пройти в августе в китайском Чэнду, но ее перенесли на 2022-й. Намеченную на январь 2021 года зимнюю Универсиаду в швейцарском Люцерне еще осенью 2020 года перенесли на декабрь, а месяц назад отменили из-за распространения нового штамма «Омикрон».

На состоявшемся в начале декабря на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ генеральный директор АНО «Исполнительная Дирекция «Универсиада-2023» Александр Чернов принял участие в панельной дискуссии «Спортивное волонтёрство: новые векторы развития», после чего дал интервью «Известиям», в котором оценил вероятность переноса или отмены Универсиады в Екатеринбурге из-за ковида, рассказал, сколько на ней планируется задействовать волонтеров, и объяснил, как будет использоваться инфраструктура турнира после его окончания.

— В ноябре первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров заявил, что по семи объектам «есть отклонение от плановых сроков». Какова ситуация сейчас?

— Отклонения по срокам постройки новых объектов Игр не носят критического характера. Они связаны с сезонными осложнениями и, частично, с некоторыми организационными проблемами, что обсуждалось с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко на прошедшем собрании оргкомитета Игр. В целом мы придерживаемся общего графика работ, и нет никаких опасений неввода какого-либо из объектов в эксплуатацию к началу Игр.

— Есть ли планы по модернизации транспортной и гостиничной инфраструктуры?

— Все места размещения гостей и участников Игр уже определены. Представители делегаций будут проживать в Деревне Игр, которая будет самым ярким наследием соревнований, став основой нового кампуса УрФУ (Уральский федеральный университет. — «Известия»). На данный момент у нас уже создана пилотная комната общежития, отвечающая высоким стандартам мероприятия уровня Всемирных студенческих игр. Екатеринбург обладает достаточной базой прекрасных современных отелей, где смогут остановиться зарубежные гости и представители FISU. Также имеется детальный транспортный план основных маршрутов между местами проживания, тренировочными площадками, спортивными и культурными объектами. Это касается как самого Екатеринбурга, так и территории региона, которая будет задействована во время Игр.

— На какой стадии сейчас строительство Деревни?

— Деревня Игр активно строится. Все пять корпусов общежитий будут готовы в I квартале 2023 года. Также у нас сейчас завершился конкурс на концепцию самого важного неспортивного объекта — Парка Игр (аналог фан-зоны на крупных соревнованиях. — «Известия»). Так что уже можно примерно узнать, как будет выглядеть Исторический сквер летом 2023 года. Дополнительно стоит помнить, что мы сотрудничаем с Уральским федеральным университетом, который предоставит часть своих зданий для дирекции Универсиады и волонтеров.

— Сколько всего планируете задействовать волонтеров на Универсиаде?

— Порядка 11 тыс.: 7 тыс. будут набраны главным оператором волонтерской программы в Свердловской области, около 3,8 тыс. присоединятся к команде при помощи региональных центров, и мы ожидаем порядка 200 волонтеров из-за рубежа.

— Есть ли дорожная карта по организации Универсиады на случай продолжения пандемии к лету 2023 года?

— Мы уже два года ведем подготовку к соревнованиям в условиях пандемии. Безопасность и здоровье наших сотрудников, коллег и гостей — первоочередные задачи. На пути к 2023 году запланирован ряд тестовых событий, самым крупным из которых будет Кубок мира FISU по единоборствам. Цель этих мероприятий — проверить готовность объектов и города к Играм. Проверка и доработка протоколов эпидемиологической безопасности будет одной из основных задач.

— Допускаете ли вы риск отмены или переноса летней Универсиады-2023, как это недавно случилось с зимней Универсиадой-2022 в Люцерне?

— Мы даже не рассматриваем такого варианта развития событий. Коронавирус — это известная величина, и мы учитываем ее в процессе подготовки к Играм. Используя опыт наших коллег из оргкомитетов Токио (столица летней Олимпиады-2020, прошедшей в 2021 году. — «Известия»), Люцерна и Чэнду, работая совместно с администрациями Свердловской области и Екатеринбурга, с Министерством спорта и с правительством РФ, в целом к началу Игр у нас будет готов детальный план обеспечения безопасности гостей и участников, даже при непредвиденных ситуациях.

— Будут ли задействованы на Универсиаде футбольный стадион, построенный к чемпионату мира-2018, и строящаяся хоккейная арена клуба «Автомобилист»?

— «Екатеринбург-Арена» станет центром наших Игр — там пройдут церемонии открытия и закрытия. Планов использования арены «Автомобилиста» на данный момент нет.

— Будут ли уже действующие объекты временно переоборудоваться под Универсиаду?

— Безусловно. Наличие инфраструктуры, которую можно будет задействовать в проведении соревнований, во многом и послужило выбору Екатеринбурга столицей предстоящих Игр. Одна из основных задач, наравне с возведением новых объектов — это использовать уже имеющиеся локации, приведя их в соответствие с мировыми стандартами и требованиями FISU.