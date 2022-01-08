Степень свободы: что тибетцы нашли в Индии

После присоединения Тибета к Китаю в 1959 году далай-лама XIV, а вслед за ним более 80 тыс. тибетцев покинули родину и нашли новый дом на севере Индии. Для большинства это была вынужденная мера, так как Китай существенно ограничивал права тибетцев, препятствовал изучению и развитию буддизма в стране. 74-летний Тубтен Гьяцо переехал из Тибета в Индию в 2002 году. «Возможность свободно изучать буддизм, быть рядом с далай-ламой, сохранить свою культуру и быть свободными — главная мотивация большинства тибетцев, покинувших свою родину», — говорит он. Как живется тибетцам в Индии — в фотогалерее «Известий»