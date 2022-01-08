Степень свободы: что тибетцы нашли в Индии

После присоединения Тибета к Китаю в 1959 году далай-лама XIV, а вслед за ним более 80 тыс. тибетцев покинули родину и нашли новый дом на севере Индии. Для большинства это была вынужденная мера, так как Китай существенно ограничивал права тибетцев, препятствовал изучению и развитию буддизма в стране. 74-летний Тубтен Гьяцо переехал из Тибета в Индию в 2002 году. «Возможность свободно изучать буддизм, быть рядом с далай-ламой, сохранить свою культуру и быть свободными — главная мотивация большинства тибетцев, покинувших свою родину», — говорит он. Как живется тибетцам в Индии — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Алексей Терентьев
После присоединения Тибета к Китаю многие тибетцы стали выражать протест с помощью актов самосожжения — так они пытались привлечь внимание мирового сообщества к своей проблеме. Далай-лама не поддержал эти акты, сейчас борьба за свободу Тибета осуществляется исключительно мирными методами
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Фото: Алексей Терентьев
Религия и быт для тибетца неотделимы друг от друга, поэтому центром жизни для буддистов в Индии стала резиденция далай-ламы, расположившаяся в небольшом поселке у самого подножья Гималаев
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Фото: Алексей Терентьев
Рядом с резиденцией далай-ламы есть стена со множеством фотографий — это дань памяти людям, которые пожертвовали своей жизнью, стараясь привлечь внимание к проблеме Тибета. Так, 17-летний Сандуэ Кьяп совершил самосожжение в Боре 2 декабря 2012 года
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Фото: Алексей Терентьев
Верхняя Дхарамсала — небольшой поселок, который индийское правительство предложило в качестве места проживания далай-ламе в ответ на его просьбу о предоставлении убежища. Сейчас это место стало мировым центром изучения тибетского буддизма. Кроме резиденции далай-ламы здесь находятся тибетская библиотека, школы, построено множество монастырей и центров по изучению буддизма
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Фото: Алексей Терентьев
Резиденция — священное место, которое опоясывает кора. Вдоль этой тропинки расположены ступы, молитвенные флажки и камни с мантрами, их надо читать, обходя святыню по часовой стрелке
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Фото: Алексей Терентьев
Помимо камней с мантрами вдоль коры расположены длинные ряды молитвенных барабанов. В каждом барабане находится пергамент с текстами молитв. Одно вращение барабана равнозначно чтению сразу всех мантр
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Фото: Алексей Терентьев
Общая длина коры составляет несколько километров и проходит по очень красивым местам. Живущие здесь тибетцы часто проходят ее по несколько раз в день. Однако кроме молитв это место нуждается и в уходе. Тубтен Гьяцо вместе с монахами только что очищал это место от камней и мусора, а теперь завершает работу молитвой
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Фото: Алексей Терентьев
Большинство тибетцев, прибывших в Индию, проводят свободное время в духовных практиках. Это может быть кора, чтение мантр или выполнение простираний
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Фото: Алексей Терентьев
Монахини в резиденции далай-ламы готовят лампады с маслом для верующих
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Фото: Алексей Терентьев
Зажжение свечи или лампады — маленькая жертва и одновременно подношение. Ко всем религиозным традициям и ритуалам тибетцы приучают своих детей с самого раннего детства
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Фото: Алексей Терентьев
Если раньше в Тибете любой, кто хотел стать монахом, мог уйти в ближайший монастырь, чтобы изучать буддизм, то после прихода китайцев число монахов было сильно ограничено, многие тибетцы лишились такой возможности. И только приехав в Индию, они смогли реализовать свою духовную потребность
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Фото: Алексей Терентьев
В окрестностях Дхарамсалы за последние годы появилось много новых монастырей, и их количество с каждым годом продолжает расти. Многие из них женские
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Фото: Алексей Терентьев
Монахиням, живущим в монастыре и изучающим буддизм, не чужды простые человеческие радости и увлечения, например сбор гербария
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Фото: Алексей Терентьев
Многочисленные праздники для тибетцев — это в том числе возможность сохранения и передачи детям древних традиций. Праздники часто сочетают танцы, музыку, национальные костюмы с обязательным чтением священных текстов и совместной молитвой
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Фото: Алексей Терентьев
Сжигание благовоний — еще одна форма подношений в тибетском буддизме
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Фото: Алексей Терентьев
В конце праздника тибетцы поют национальный гимн и бросают вверх пепел, оставшийся от сгоревших благовоний
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Фото: Алексей Терентьев
Кору вокруг резиденции далай-ламы можно пройти и с ручным молитвенным барабаном. Чтение мантр — лишь внешняя, видимая сторона духовной работы верующих, на самом деле практики включают гораздо более сложные и глубокие техники медитации и визуализации, имеющие целью развитие в себе чувства любви, сострадания и ощущения единства со всем миром и всеми живыми существами. Результат этой работы всегда отражается во взгляде человека
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Фото: Алексей Терентьев
Буддийские молитвенные флажки, которые делают с помощью специальных форм, украшают не только монастыри, их часто можно увидеть и возле домов тибетцев. Их вид напоминает верующим о главных буддийских ценностях — любви и сострадании. А некоторые верят, что когда флажки развеваются на ветру, то написанные на них мантры оживают
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Фото: Алексей Терентьев
Изготавливают молитвенные флажки очень просто. Объемный текст вырезается на специальной форме, которая потом покрывается краской и прижимается к ткани, оставляя на ней оттиск. Потом флажки сушат и привязывают к веревке
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Фото: Алексей Терентьев
В день рождения далай-ламы проводится большая пуджа — служба
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Фото: Алексей Терентьев
Во время службы, которая длится три дня, верующие желают здоровья своему духовному лидеру
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Фото: Алексей Терентьев
На пуджу могут прийти все желающие
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Фото: Алексей Терентьев
Лучшие места в храме во время пуджи занимают монахи
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Фото: Алексей Терентьев
Верующим раздают кусочки еды, благословленные далай-ламой. А в перерывах все желающие могут получить бесплатные лепешки и горячий чай с молоком
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Фото: Алексей Терентьев
В обычные дни для совершения коры тибетцы утром и вечером отправляются в ближайший монастырь
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Фото: Алексей Терентьев
Бодхисаттва Авалокитешвара — символ бесконечного сострадания и единства
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Фото: Алексей Терентьев
Тибетский буддизм не предполагает обязательного затворничества, скорее наоборот: поскольку буддизм — это не только религия, но и наука, буддисты обычно открыты миру. В том числе и поэтому частые путешествия для буддийских монахов — обычное дело
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Фото: Алексей Терентьев
Покрытые снегом горы вокруг нынешней резиденции далай-ламы напоминают о родном Тибете и о том нелегком пути, который людям пришлось проделать, чтобы оказаться здесь. Большинство тибетцев, чтобы попасть в Индию, вынуждены были по несколько месяцев идти пешком по горным тропам
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