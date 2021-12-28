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Иностранцы за незаконную деятельность могут быть выдворены из РФ с 1 января

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Иностранцы с 1 января за незаконную деятельность могут быть выдворены из России, а работодатели за привлечение таких сотрудников — оштрафованы на сумму до 800 тыс. рублей за каждого человека. Об этом ТАСС во вторник, 28 декабря, сообщили в пресс-центре МВД РФ.

«С 1 января <...> за незаконное осуществление трудовой деятельности помимо штрафных санкций (до 5 тыс. рублей) к иностранцам могут быть приняты меры, связанные с выдворением за пределы России и запретом на обратный въезд», — уточнили в пресс-центре.

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Также в МВД добавили, что 31 декабря 2021 года заканчиваются введенные президентом РФ Владимиром Путиным временные меры, которые позволяли иностранцам урегулировать свой правовой статус с целью законного осуществления трудовой деятельности без выезда из страны.

26 декабря сообщалось, что для иностранцев в России, находящихся под режимом «контролируемого пребывания», будут действовать ограничения на изменение места жительства. Они также будут обязаны посещать специальный орган, установивший ограничения. По словам начальника ГУВМ МВД России Валентины Казаковой, разрабатываемый МВД закон в сфере миграции предусматривает новый механизм контроля пребывания иностранцев в стране, — административный надзор, в рамках которого будет введен режим «контролируемое пребывание».

Кроме того, начальник ГУВМ МВД сообщила, что вместо двух самостоятельных процедур удаления иностранцев из РФ (административного выдворения и депортации) введут одну процедуру — «высылку».

В период с января по ноябрь 2021 года российское гражданство получили 667 939 иностранцев. Это почти на 105 тыс. человек больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (563 342).

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